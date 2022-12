Bürgermeister von Illerkirchberg warnt vor Generalverdacht

Auch am vierten Tag nach der tödlichen Messerattacke auf zwei Mädchen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) kommt der kleine Ort nicht zur Ruhe. Der Bürgermeister hat in einem offenen Brief zu Geschlossenheit aufgerufen und davor gewarnt, Geflüchtete unter Generalverdacht zu stellen.