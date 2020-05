Den ganzen Tag mögliche Corona-Patienten in einer Fieberambulanz untersuchen oder in einer Praxis aushelfen: Dafür haben sich rund 1.000 Medizinstudierende in Tübingen freiwillig gemeldet. Dahinter steckt unter anderem die Idee eines Reutlinger Medizinstudenten, der eine Online-Plattform für Helfer in ganz Deutschland aufgesetzt hat. mehr...