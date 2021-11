Aus Anlass des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen wurden vielerorts in BW Zeichen gesetzt. Dass dies dringend notwendig ist, zeigen die seit Jahren steigenden Fallzahlen.

"Es vergeht hier kein Tag an dem wir nicht mindestens eine Frau aus einer akuten Gewaltsituation heraus begleiten." So beschreibt Alexandra Gutmann, Leiterin der Mitternachtsmission in Heilbronn, ihren Arbeitsalltag. Die Einrichtung ist eine Beratungsstelle für Frauen, die Opfer von Gewalt wurden. Am häufigsten haben Gutmann und ihr Team mit Frauen zu tun, die häusliche Gewalt erfahren haben. Auch Daniel Fessler von der Polizei Heilbronn machen diese Fälle zu schaffen. Laut Fessler ist vor allem die hohe Dunkelziffer ein großes Problem. Oftmals trauen sich die Opfer nicht, die Gewalttäter anzuzeigen. Dabei handelt es sich meist um Familienangehörige.

In den letzten Jahren stiegen die Fallzahlen der Übergriffe auf Frauen immer weiter an. Der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen soll das Problem mehr in die Öffentlichkeit rücken. Dieser fand am Donnerstag statt.

In ganz Baden-Württemberg erstrahlten Bauwerke in Orange

Um ein Zeichen für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen, sind in Baden-Württemberg den ganzen Tag über Aktionen durchgeführt worden. Am prominentesten waren dabei Lichtinstallationen, die Bauwerke im ganzen Land in Orange erstrahlen ließen. So leuchteten in Ulm die Kienlesbergbrücke und die Frauenklinik orange. In Schwäbisch Gmünd und Aalen wurden die Rathäuser angestrahlt. Und in Lindau leuchtete die Inselhalle in der markanten Farbe.

Hintergrund: So entstand der Aktionstag Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen geht auf die Ermordung von drei Schwestern in der Dominikanischen Republik durch das Regime am 25. November 1960 zurück. Seit 1981 wird der Tag als Gedenktag weltweit begangen. Kennfarbe der Aktionen an diesem Tag ist orange. Zu der Aktion "Orange your city" ruft der Zonta-Club am 25. November weltweit zur Beleuchtung öffentlicher Gebäude in Orange auf.

Vielerorts werden weitere Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt

Die Aktionen im Rahmen des Tages gegen Gewalt an Frauen beschränkten sich nicht nur auf Lichtinstallationen. Der Kreisfrauenrat Ostalb lud am Donnerstagabend zu einer "stillen orangenen Demo" ins Regina-Kino nach Ellwangen (Ostalbkreis) ein. In Heidenheim verteilten Apotheken Taschentuchpackungen mit dem Aufdruck "Von häuslicher Gewalt haben wir die Nase voll". Und im Alb-Donau-Kreis machten Mitarbeiterinnen der Frauenberatung in Erbach und Blaustein mit großen Plakaten auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam.

Notruf-App NORA soll Frauen besser schützen

Um betroffenen Frauen eine Möglichkeit zu geben, häusliche Gewalt an die Behörden zu melden, gibt es seit kurzer Zeit die Notruf App NORA. "Kommt genauso wie der Notruf 110 bei uns im Führungs- und Lagezentrum raus und wird von dort aus im Zweifelsfall im Chat bearbeitet, der Standort wird mitgesendet", erklärt Simone Lindfeld vom Polizeipräsidium Freiburg. "Das ist eine super Möglichkeit. Je mehr Frauen sich trauen, bereits erste Anzeichen von häuslicher Gewalt zu melden, umso größer sind die Chancen, dass Beziehungsstreitigkeiten nicht in Femiziden münden", so Lindfeld. Ob und wie sich Maßnahmen wie die Notruf-App NORA auf den Trend der steigenden Fallzahlen von Gewalt gegen Frauen auswirken, bleibt abzuwarten.