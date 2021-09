Viele Aktionen rund um den Tag des offenen Denkmals in Baden-Württemberg

Bereits am Samstagabend starten in Baden-Württemberg vielfältige Kultur-Aktionen zum Tag des offenen Denkmals. Ein Mix aus digitalen Aktionen und Live-Events ist Programm.

In Baden-Württemberg eröffnet die Stadt Meersburg Deutschlands größtes Kulturevent. Rund 170 Aktionen bietet das Landesamt für Denkmalpflege dort an. Sie sollen die Stadt am Samstagabend zum Leben erwecken. Das Motto lautet: "Sein und Schein - in Archäologie und Bau- und Kunstdenkmalpflege".

Doch auch viele andere Städte haben Aktionen geplant. Allein in Baden-Württemberg gibt es mehr als 350 Denkmäler. Und der Tag des offenen Denkmals öffnet auch die Pforten zu verschiedenen Orten, die normalerweise nicht für Besuchende zugänglich sind. So auch die Ausgrabungsstätte am Federsee in Bad Buchau (Kreis Biberach), das Schloss und ehemalige Konzentrationslager Kislau und das Barockschloss Bruchsal (beide Kreis Karlsruhe). Insgesamt hat das Land Baden-Württemberg 570 Aktionen vorbereitet, davon finden mehr als 500 auch vor Ort statt.

Das gibt es beim Tag des offenen Denkmals zu sehen

Das Angebot am Tag des offenen Denkmals reicht weit: Führungen durch Schlösser, wie in Bad Schönborn und Bruchsal (Kreis Karlsruhe) sowie Achberg (Kreis Ravensburg) stehen auf dem Programm. Museumsbesuche werden angeboten, etwa im Archäologischen Museum im Freiburg. In Calw (Kreis Karlsruhe) kann man was übers Fachwerk lernen, in Stuttgart einen Turm bestaunen und in Mannheim die Aussicht von einem Kirchturm genießen. Aber auch ausgefallenere Angebote, wie eine Fahrt mit der Dampflok von Amstetten (Alb-Donau-Kreis) nach Gerstetten (Kreis Heidenheim), der Besuch der Heidelberger Bergbahnen oder eine Bunker-Führung in Waldstetten (Kreis Stuttgart) sind Teil des Programms.

Rund 4.000 Aktionen in ganz Deutschland

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert den Tag des offenen Denkmals seit 1993. Der bundesweite Denkmaltag 2021 steht unter dem Motto "Sein und Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege". Im Vordergrunde stehen also Mythen und Legenden sowie Handwerkskünste, die das menschliche Auge hinters Licht führen. Die Stiftung gab dazu bekannt:

"Zur alltäglichen Erfahrung im 21. Jahrhundert gehören retuschierte Bilder, die Wirklichkeit und Täuschung fast ununterscheidbar machen."

Insgesamt öffnen am Tag des offenen Denkmals bundesweit rund 4.000 Denkmäler ihre Tore für Besucher - zum Teil digital, zum Teil auch wieder real.