Internationaler Tag des Ehrenamts - Dank an Freiwillige auch in BW

Jedes Jahr am 5. Dezember wird zum Internationalen Tag des Ehrenamts weltweit freiwilliges Engagement in der Gesellschaft gewürdigt. Auch Baden-Württemberg ehrt seine Helfer.

Ehrenamt hat viele Gesichter. Ob bei der Feuerwehr, beim Technischen Hilfswerk, bei den Tafeln oder in der Nachbarschaftshilfe - die Freiwilligen sind eine tragende Säule des Bevölkerungsschutzes.

Strobl würdigt Hingabe und Professionalität der Helfer

Gerade wenn es ganz aktuell um den Aufbau und den Betrieb der Corona-Impfzentren geht, sei einmal mehr das Ehrenamt besonders gefragt. "Die Ehrenamtlichen sind Heldinnen und Helden des Alltags", so Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Allein bei der Feuerwehr seien zum Beispiel von den rund 112.000 Aktiven 110.000 ehrenamtlich tätig.

"Wir können sehr dankbar sein, dass wir so viele Menschen in unserem Land haben, die sich mit großer Hingabe, mit Herzblut und nicht zuletzt mit hoher Professionalität in den Dienst der Menschen, unter häufig schwersten Bedingungen, stellen."

Ehrenamtliches Engagement in Baden-Württemberg besonders stark

In Deutschland engagieren sich insgesamt 31 Millionen Menschen freiwillig und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. In Baden-Württemberg ist nach dem aktuellen Freiwilligensurvey fast jeder Zweite in einem Ehrenamt tätig. Damit liegt das Land im bundesweiten Vergleich an der Spitze.

Tatjana Feßler aus Tübingen bekommt das Bundesverdienstkreuz für ihr ehrenamtliches Engagement verliehen. Pressestelle Universitätsstadt Tübingen

Tübingerin mit Verdienstorden ausgezeichnet

Am Freitag hatte Bundespräsident Steinmeier acht Frauen und sieben Männer für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik ausgezeichnet. Zum Tag des Ehrenamts würdigte er ihren Einsatz in der Hilfe für Geflüchtete, für Frauenrechte, den interreligiösen Dialog sowie bessere Bildungschancen. Ausgezeichnet wurde unter anderem die Tübingerin Tatjana Feßler für ihre Initiative "Nachbarschaftliche Selbsthilfe".