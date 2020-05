Der Internationale "Tag der Pflege" stand am 12. Mai unter dem Motto "Die Welt gesund pflegen". Zu diesem Anlass haben unter anderem die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas auf die Notwendigkeit einer Reform der Pflegepolitik hingewiesen.

Die derzeitige Wertschätzung der Pflegeberufe in der Corona-Krise sei erfreulich. Sie müsse aber in strukturelle Verbesserungen münden und dürfe keine Eintagsfliege bleiben, forderte am Montag in Karlsruhe der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Baden, Oberkirchenrat Urs Keller. Wenn man künftig Fachkräfte halten und junge Menschen für diesen Beruf gewinnen wolle, müssten Zeichen gesetzt und nachhaltige Veränderungen eingeleitet werden, sagte Keller den Angaben der Diakonie zufolge.

Bessere Karrierechancen durch generalistische Pflegeausbildung

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks Württemberg, nannte die Pflegeprämie ein "deutliches Signal der Wertschätzung". Darüber hinaus seien aber "dauerhaft bessere Rahmenbedingungen" nötig. Eva-Maria Armbruster, Vorstand Sozialpolitik des Diakonischen Werks Württemberg, verwies auf die zum 1. April gestartete generalistische Pflegeausbildung.

Dadurch, dass jetzt Kranken- und Altenpflegefachkräfte gemeinsam ausgebildet würden, ergäben sich attraktivere Karrierechancen und die Möglichkeit zu einem späteren Studium in der Pflege.

Caritas: Bonuszahlung aus Steuermitteln finanzieren

Die Caritas in Baden-Württemberg forderte ebenfalls, die Professionalität und Leistungsfähigkeit der Pflege durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen zu stärken. Jetzt gelte es, den bestehenden Reformstau zu lösen.

In "Krankenhäusern, Pflegeheimen und dort, wo zwei Drittel der Pflegebedürftigen versorgt werden, nämlich in ihrer eigenen Häuslichkeit", würden hoch qualifizierte Pflegefachkräfte dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen, betonte die Vertretung der Pflegeeinrichtungen. Sie fordern unter anderem, Verwaltungsabläufe in der Pflege zu entbürokratisieren und zu digitalisieren. Die beschlossene Bonuszahlung sei ein wichtiges Zeichen, doch sie dürfe nicht über Beitragserhöhungen letztlich von den Versicherten bezahlt werden. "Die professionelle Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb muss die Prämie aus Steuermitteln finanziert werden", fordert die Caritas.

Mahnwache am Stuttgarter Schlossplatz

Zu diesen Themen fand am Dienstag der "Walk of Care" dieses Jahr in digitaler Form statt. Eine Mahnwache in Stuttgart hatte am Montagabend begonnen und sollte 24 Stunden dauern. Die Initiatoren "Die Anstifter" hatten dazu ein Krankenhausbett mitten auf dem Stuttgarter Schlossplatz aufgestellt.

Die Teilnehmenden forderten mehr Personal für menschenwürdige Pflege, politische Mitsprache und ein faires Gehalt. Mit Applaus für die Pflegekräfte sei es nicht getan, ihre Situation müsse sich dauerhaft grundlegend ändern, so "Die Anstifter".

Verdi ruft auch zu Aktion am "Tag der Pflege" auf

Zum Internationalen "Tag der Pflege" hatte auch die Gewerkschaft Verdi zu einer Aktion aufgerufen. Sie übergab dem Landeskabinett in Stuttgart einen offenen Brief, den Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) entgegen nahm. Ein gutes Dutzend Verdi-Mitglieder demonstrierte mit Atemschutzmasken. "Wir sind systemrelevant", stand groß auf einem Transparent. Die Gewerkschaft mahnte am "Tag der Pflege", dass das Personal in Krankenhäusern und Pflegeinrichtungen aktuell unter besonderer Belastung stehe und besser bezahlt werden müsse, wegen des Coronavirus. Neben der Corona-Prämie fordert die Gewerkschaft nicht weniger als den kompletten Umbau der Finanzierung im Gesundheitswesen: Weg vom System der Fallpauschalen hin zu einer Finanzierung nach Bedarf.

Der Internationale "Tag der Pflege" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Die Welt gesund pflegen". Sein Datum, der 12. Mai, erinnert an den Geburtstag der britischen Krankenpflege-Pionierin Florence Nightingale.