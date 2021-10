Führungen und Vorträge am Tag der offenen Moscheen

Neben dem Tag der Deutschen Einheit findet seit 25 Jahren auch immer der Tag der offenen Moscheen am 3. Oktober statt. Unter dem Motto "Moscheen gestern und heute" gab es am Sonntag bundesweit in Hunderten Gotteshäusern Führungen, Vorträge, Gespräche und Ausstellungen. In Baden-Württemberg hatten die Moscheen für Besucher unter anderem in Pforzheim, Karlsruhe, Bruchsal, Maulbronn oder auch in Tübingen geöffnet. Der Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Union, Ditib, Kazim Türkmen sagte anlässlich des Tages, Muslime seien in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, verwies auf Vorbehalte gegenüber dem Islam sowie auf Angriffe auf Muslime und Moscheen und sprach dabei von Rückschritten. Der Zentralrat der Muslime hatte den Tag der offenen Moscheen 1997 initiiert. Seit 2007 organisiert der Koordinationsrat der Muslime jährlich die Veranstaltung.