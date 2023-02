Tag der Kinderhospizarbeit

per Mail teilen

Das eigene Kind, der eigene Bruder, die eigene Schwester - lebensbedrohlich erkrankt. Auch, wenn es noch Hoffnung gibt und auch, wenn es am Ende gut ausgeht, dann ist das eine große Belastung. Für die ganze Familie. Aber: es gibt Hilfe. Darauf hat am Tag der Kinderhospiz-Arbeit eine Aktion in Koblenz aufmerksam gemacht.