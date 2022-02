KIT-Physikerin setzt sich für mehr Frauen in der Wissenschaft ein

Das bei der Gleichstellung von Mann und Frau noch deutlich Luft nach oben ist, sieht man nicht zuletzt in der Wissenschaft. Gegenwärtig sind nur etwa 30 Prozent der weltweit Forschenden weiblich. Damit sich das ändert, haben die Vereinten Nationen den 11. Februar zum internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft erklärt. Die Astroteilchen-Physikerin Kathrin Valerius vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zählt auf ihrem Gebiet zu den führenden Köpfen in Deutschland. Auch sie setzt sich für einen höheren Frauenanteil in der Wissenschaft ein.