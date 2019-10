Am Donnerstag wird der Tag der Deutschen Einheit auch in Baden-Württemberg gefeiert. In Karlsruhe sprach der Linken-Politiker Gregor Gysi bei einem "Politischen Gottesdienst".

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden am Donnerstag in Baden-Württemberg in zahlreichen Städten Festreden und Gottesdienste statt. In Karlsruhe-Durlach hat der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken, Gregor Gysi, eine Rede gehalten. Bei dem "Politischen Gottesdienst" sprach er über Verbindendes und Trennendes in den drei Jahreszehnten seit dem Mauerfall. Der Gottesdienst in der Stadtkirche Durlach stand unter dem Motto "Alle Mauern sollen niederfallen". Zentraler Festakt in Kiel Die zentrale Feier zum 29. Jahrestag der Deutschen Einheit hatte bereits am Mittwoch in Kiel (Schleswig-Holstein) begonnen. Sie wurde vom Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eröffnet. "Wir zeigen die gesamte Bandbreite, die unser Land zu bieten hat", sagte Günther. Bis Donnerstagabend erwarten die Verantwortlichen rund eine halbe Million Besucher, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Die Feier steht unter dem Motto "Mut verbindet".