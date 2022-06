Auf Safari in BW - Viele Aktionen für Naturfans am Wochenende

Der Landesnaturschutzverband hat den kommenden Sonntag zum "Tag der Artenvielfalt" erklärt. 75 Aktionen sollen den Menschen in BW die Natur vor der eigenen Haustür nahebringen.

Am letzten Juniwochenende sollen ab jetzt jedes Jahr den Naturfans ganz besondere Erlebnisse geboten werden. Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) hat den 26. Juni 2022 zum ersten "Tag der Artenvielfalt" in Baden-Württemberg erklärt. Mit 75 Aktionen im Land will der LNV die Schönheit der Artenvielfalt vor der eigenen Haustür in den Fokus rücken. Die Schirmherrschaft hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) übernommen.

Theateraufführung zum Auerhuhn oder Safari in den Rheinauen

19 Vereine und Organisationen in Baden-Württemberg bieten das ganze Wochenende lang Exkursionen, Vorträge und Naturerlebnis-Aktionen an. So gibt es eine Safari in den Rheinauen bei Mannheim, der Schwarzwaldverein Kenzingen (Kreis Emmendingen) lädt zu einem Theaterstück zum Auerhuhn oder zu einer Fledermausexkursion ein. Man kann aber auch Fledermäuse in Gernsbach (Kreis Rastatt) oder Wilde Bienen am Hochwasserdamm bei Rastatt beobachten. Die Naturfreunde Öhringen (Hohenlohekreis) gehen auf Insektenexpedition und das Umweltzentrum Schwarzwald Baar Neckar erkundet mit Interessierten das Moorgebiet Schwenninger Moos.

Der Schwarzwaldverein Kenzingen lädt zu einer Fledermausexkursion. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Klaus Bogon/Landkreis Fulda | Klaus Bogon/Landkreis Fulda

"Tag für Tag gehen wir alle achtlos an unzähligen faszinierenden Tier- und Pflanzenarten vorbei. Am "Tag der Artenvielfalt" wollen wir ganz bewusst hinschauen und uns vom Reichtum der Natur verzaubern lassen."

"Tag der Artenvielfalt 2022": Faszination der Tier- und Pflanzenwelt in BW

Ganz bewusst wurde ein Termin im Sommer gewählt. Denn es gibt zwar bereits andere Gedenktage der Artenvielfalt, aber sie liegen früher im Jahr. Der Welttag des Artenschutzes etwa wird am 3. März begangen, er erinnert an die Unterzeichnung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens am 3. März 1973. Und am 22. Mai findet der Welttag der biologischen Vielfalt statt, weil die UNESCO am 22. Mai 1992 das UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt verabschiedete.

Das Problem sei, so der LNV, dass diese Tage in Deutschland kaum zur Kenntnis genommen würden, auch weil sie so früh im Jahr lägen, dass sich viele Arten und Lebensräume noch nicht richtig erleben ließen. Im Juni inmitten der Vegetationsperiode sei das ganz anders.

„An jedem letzten Sonntag im Juni sollen zukünftig in ganz Baden-Württemberg die Menschen die Faszination unserer vielfältigen Natur erleben können.“

Logo - Tag der Artenvielfalt SWR Landesnaturschutzverband

Weitere Aktionen vor und nach dem "Tag der Artenvielfalt"

Bei der jetzigen ersten Ausgabe gibt es noch nicht in ganz Baden-Württemberg Aktionen. Viele Vereine und Organisationen hatten ihre Terminkalender schon fixiert, als die Idee Gestalt annahm. Deshalb gibt es auch vor und nach dem 26. Juni viel zu erleben. Rund 30 Veranstaltungen finden allein in Mannheim unter dem Dach des "Tags der Artenvielfalt" statt - wenn auch erst zwei Wochen später am 9. und 10. Juli. Wer sich zum Beispiel auf die Spuren der Waldtiere machen will, kann das am 10. Juli beim Waldhaus Mannheim erleben. Alle Termine und Aktionen finden sich leicht auf einer Übersichtskarte, die laufend aktualisiert wird.