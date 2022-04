Arm trotz Arbeit? Jede sechste Person in Baden-Württemberg von Armut bedroht

Absolute Armut bezeichnet den Zustand, in dem existenzielle Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung und Wohnung nicht gedeckt werden können. An einem festen Geldbetrag lässt sich das nicht festmachen und ist auch von Region zu Region auf der Welt sehr unterschiedlich.

Relative Armut

Will man über Armut in einem reichen Land wie Deutschland und Baden-Württemberg sprechen, so ist die Herangehensweise über die relative Armut deutlich sinnvoller. Nach einem EU-Standard zur relativen Armut gelten Menschen dann als arm, wenn sie weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens ihrer Region zur Verfügung haben. Eine Person gilt also als armutsgefährdet, wenn sie im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung in ihrem Umfeld eine festgelegte Einkommensuntergrenze unterschreitet.

Die Vergleichsgröße: Bundes- und Landesmedian

Je nachdem, welcher Aspekt von Interesse ist, ist die Einkommenuntergrenze, die man zum Vergleich heranzieht, unterschiedlich. Will man die Lebensverhältnisse in den Bundesländern miteinander vergleichen, so schaut man auf den Bundesmedian - das mittlere Nettoeinkommen im Bundesschnitt. Lebensverhältnisse innerhalb eines Bundeslandes lassen sich dagegen besser per Landesmedian vergleichen. Welchen Effekt hat das?

Ein Beispiel: Menschen in Baden-Württemberg haben im Bundesvergleich die höchsten Einkommen zur Verfügung. Im Vergleich zum mittleren Einkommen im Bund liegt die Armutsgefährdungsschwelle für einen Einpersonenhaushalt bei 1.074 Euro. Demnach sind rund 12 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg von Armut bedroht. Zieht man dagegen den Landesmedian in Baden-Württemberg als Vergleichsgröße heran, so liegt die Armutsgefährdungsschwelle im Land schon bei 1.167 Euro. Damit liegt dann auch die Armutsgefährdungsquote in Baden-Württemberg um drei Prozentpunkte höher. Das heißt: Im Vergleich zum mittleren Nettoeinkommen in Baden-Württemberg sind 15,6 Prozent der Menschen im Land von Armut bedroht.