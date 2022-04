Aus "prekären Verhältnissen" zur Unternehmerin: Die Erfolgsstory der Karlsruherin Tijen Onaran

Wie weit kann man in unserer Gesellschaft nach oben kommen, wenn man in "prekären Verhältnissen" aufwächst? Tijen Onaran aus Karlsruhe hat es geschafft und ist eine erfolgreiche Unternehmerin.

Am Tag der Arbeit geht es immer um die Frage, wie gerecht ist die Arbeitswelt und wie gerecht sind die gezahlten Löhne und Gehälter? Und es geht um die Frage, wie gerecht ist die Gesellschaft auch für Menschen, die in prekären Verhältnissen aufgewachsen sind. Ein Vorzeigebeispiel ist Tijen Onaran. Die 37-jährige wurde als Kind von türkischen Gastarbeitern in Karlsruhe groß - in einer "kleinen Miniwohnung". Heute ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin und Netzwerkerin.

"Das schwierigste fand ich immer, wenn es darum ging, Leute einzuladen. Da sagte ich, wir haben nicht so viel Platz, sieht nicht so schön aus wie bei allen anderen."

Viele Auszeichnungen für Tijen Onaran

Von diesen Verhältnissen hat sich Tijen Onaran aber nicht beirren lassen und ganz nach oben gearbeitet. Heute zählt die Kämpferin für Diversität und Frauenrechte zu den einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Als Vorbild für junge Frauen wurde ihr kürzlich sogar eine eigene Barbie-Puppe gewidmet. Nicht die erste Auszeichnung für Onaran. Vom "Manager Magazin" wurde sie zum Beispiel in den Kreis der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt, 2020 mit dem "Made in Baden Award" ausgezeichnet.

Tijen Onaran: "Es ist nicht unmöglich, aber du brauchst länger." SWR

Arme hochkrempeln: Abitur am katholischen Mädchengymnasium

An einem katholischen Mädchengymnasium in Karlsruhe hat sie Abitur gemacht, damals als einziges Mädchen mit Migrationshintergrund. "Ich hatte damals eine starke Direktorin, die immer gesagt hat, es gibt nichts, was ihr nicht könnt," so Onaran. Ihre Direktorin hatte eine klare Botschaft für ihre Schülerinnen: "Wenn euch irgendjemand auch als Frau sagt, ihr könnt das nicht aufgrund eures Geschlechts, dann krempelt eure Ärmel hoch und macht weiter."

Onaran hat das beherzigt. In jeder freien Minute verschlang sie als Kind Bücher, auch weil ihre berufstätigen Eltern keine Zeit für sie hatten. In einer Bücherei in Karlsruhe war die kleine Tijen Stammgast - obwohl sie sich dort als absolute Exotin gefühlt hat.

"Ich habe mich schon immer gewundert, wo sind all die, die so aussehen wie ich, die exotischere Namen haben. Bin ich die einzige, die einen unaussprechlichen Namen hat. Was ist hier los?

Wahlkampf als Landtagskandidatin für die FDP

Mit 20 Jahren engagierte sich Tijen Onaran dann in der Politik. In Karlsruhe stand sie auf dem Europaplatz und machte als Landtagskandidatin Wahlkampf für die FDP. Eine von vielen Etappen zur erfolgreichen Unternehmerin. Der weitere Weg dorthin war aber alles andere als leicht.

Entscheidend sei nicht nur das Geld, das Kapital, das man zur Verfügung habe. Es gehe auch um den Habitus, das Verhalten, die Tonalität. Und wichtig seien die Kontakte, die man bekomme, sagte die Unternehmerin. "Wenn du dir die alle selbst erarbeiten musst, brauchst du einfach länger. Es ist nicht unmöglich, aber du brauchst länger," so Tijen Onaran. Eine Portion Glück braucht man auch. Und dieses Glück habe sie sich hart erarbeitet.