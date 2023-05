Am Tag der Arbeit rufen die Gewerkschaften in BW wieder zu Kundgebungen auf. Dieses Jahr stehen die Demos im Zeichen von Inflation, Klima- und Energiekrise.

Unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch" wollen bundesweit Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter am Tag der Arbeit auf die Straßen gehen. Auch in Baden-Württemberg werden Tausende Menschen bei Kundgebungen der Gewerkschaften erwartet.

"Die Welt ist im Krisen-Dauermodus: Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie erzeugen Unsicherheit und stürzen viele Menschen in existenzielle Sorgen", hieß es vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Man wolle am 1. Mai ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge setzen.

1. Mai: DGB-Hauptveranstaltung in Freiburg

Insgesamt hat der DGB in Baden-Württemberg zu knapp 40 Veranstaltungen aufgerufen, unter anderem in Heilbronn, Ulm, Mannheim, Stuttgart und Tübingen. Die Hauptveranstaltung findet in Freiburg statt. Nach einem Demonstrationszug spricht der DGB-Landesvorsitzende Kai Burmeister. In Ravensburg spricht ver.di-Landesbezirksleiter Martin Gross.

Wie viele Teilnehmende erwartet werden, wollte der Gewerkschaftsbund vorab nicht mitteilen. Im vergangenen Jahr waren rund 20.000 Menschen zu den Maikundgebungen in Baden-Württemberg gekommen.