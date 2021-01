Tagelang hat er die Polizei in Atem gehalten - nun ist er gefasst: Spezialkräfte haben den gesuchten 31-Jährigen aus Oppenau im Schwarzwald am frühen Abend in einem Gebüsch aufgefunden.

Sendung am Fr , 17.7.2020 21:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW