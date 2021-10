SWR1 Hitparade 2021: Auf der Suche nach Baden-Württembergs Lieblingssongs

Die SWR1 Hitparade spielt seit Montag wieder alle großen Hits der Hörerinnen und Hörer. Doch welche ist die Nummer 1 in Baden-Württemberg? Das große Finale findet am Freitag statt.

Eine Woche lang durften wieder die Hörerinnen und Hörer von SWR1 das Programm bestimmen. Jeder Song, für den abgestimmt wurde, wurde im Programm gespielt. Am Freitag, 29. Oktober, ab 19 Uhr beginnt schließlich das große Finale.

Die SWR1-Hitparade im Livestream

Den großen SWR1 Hitparaden-Countdown gibt es bis zum 29. Oktober nicht nur im Radio zu hören, sondern auch im Livestream zu sehen. Den Livestream gibt es auf SWR1.de, in der SWR1-App und im SWR-Kanal der ARD-Mediathek. Bei neueren Fernsehgeräten lässt sich der Livestream auch über die Fernbedienung im SWR-Fernsehprogramm aufrufen.

Den SWR1-Moderatoren so nah wie noch nie

Bis zum 22. Oktober hatten die Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, für ihre Lieblingssongs in der SWR1-App und auf SWR1.de abzustimmen. Die Moderatoren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein tourten durch Baden-Württemberg und meisterten verschiedene Aufgaben.

Jeden Tag waren Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein mit einem mobilen Studio in Baden-Württemberg unterwegs. Sechs Stunden lang sendeten sie vom Marktplatz in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) oder Biberach an der Riß, aus dem Zollhaus in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) oder im Kurpark in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis). Der Abschluss der Hitparaden-Tour findet in der Karlsburg in Karlsruhe-Durlach statt.

Teil der SWR1-Hitparade 2021 werden

Welcher Song 2021 auf Platz 1 liegt, wird am 29. Oktober bekannt gegeben. Die große Finalparty muss auch dieses Jahr wieder ausfallen. Stattdessen gibt es Final-Stimmung live aus dem Stuttgarter Funkhaus und von verschiedenen Orten im Land.