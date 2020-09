In einem Teilabschnitt des Baches Bühlot in Bühlertal sind rund 200 Kilogramm tote Forellen gefunden worden. Die Fische sind vermutlich durch Ammoniak verendet. Laut Polizei war im nahegelegenen Bühlotbad bei Bauarbeiten versehentlich Ammoniak in den Bach gelangt. Derzeit ist noch unklar, ob das giftige Gas tatsächlich für das Fischsterben verantwortlich ist. mehr...