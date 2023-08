SWR-Sommerinterview mit AfD-Fraktionschef Anton Baron

per Mail teilen

Der Fraktionsvorsitzende der AfD in Baden-Württemberg, Anton Baron, ist dagegen, dass Kinder mit Behinderung Regelschulen besuchen. Das hat er im SWR-Sommerinterview gesagt. Damit stimmte er seinem Parteikollegen, dem Rechtsextremisten Björn Höcke zu, der vor Kurzem Kritik an Inklusion an Schulen geäußert und damit Entsetzen bei Sozialverbänden ausgelöst hatte.