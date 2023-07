per Mail teilen

SWR-Reporterin Miriam Staber berichtet live vom Auftakt des Sommerfestivals der Kulturen in Stuttgart. Einem nicht-kommerziellen Festival, das gegen Rassismus und für Vielfalt steht.

SWR-Reporterin Miriam Staber schaltet sich Live vom Sommerfestival der Kulturen am Stuttgarter Marktplatz ins SWR-Studio. Die Inflation, durch die Festivalveranstalter in ganz Deutschland in den vergangenen Monaten höhere Preise erklärten, sei vor allem bei den Essensangeboten zu spüren. Das Festival versuche für alle Menschen ein Angebot zu schaffen und deshalb die meisten Kostensteigerungen von den Preise fernzuhalten. Zum Auftakt spielte die Band Äl Jawala aus Freiburg.