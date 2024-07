Bei der Suche nach Ferienjobs für Schüler und Studenten wird man fast überall in Baden-Württemberg fündig. Auch bei der Bundesagentur für Arbeit gibt es Ferienjobangebote. Insgesamt ist das aktuelle Angebot an Ferienjobs recht gut, so kurz vor Ferienbeginn. Wenn Unternehmen doch weniger anbieten, liegt das an der schlechte Konjunktur gerade. Christof Gaißmayer dazu, bei welchen Unternehmen es gut läuft und wo man Stellen finden kann.