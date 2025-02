Der Südwestrundfunk hat seine Programmhöhepunkte für 2025 vorgestellt. Intendant Kai Gniffke sieht für den Sender einen klaren Auftrag in einer herausfordernden Zeit.

Der SWR will im Jahr 2025 den Fokus vor allem auf Formate legen, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit Themen auseinandersetzen, die die Gegenwart prägen. Laut Intendant Kai Gniffke können sich die Menschen im Südwesten medienübergreifend auf den SWR verlassen. "Unser Auftrag in diesen herausfordernden Zeiten ist klar: Nah bei den Menschen sein - stets mit offenem Ohr, faktenbasierten Nachrichten und tiefen Recherchen", so Gniffke.

Über KI und soziale Medien sprechen

Laut der Ersten Chefredakteurin Franziska Roth spielt auch der Umgang mit Künstlicher Intelligenz und sozialen Medien eine wichtige Rolle. Es sei die Aufgabe des SWR, über die Algorithmen sozialer Netzwerke aufzuklären und über die Fortschritte von KI zu berichten. In Zeiten von Desinformation sei es im Internet zunehmend schwierig, echte Inhalte und KI-generierte Bilder und Videos auseinander zu halten. "Unsere Rolle ist es, Menschen zu befähigen, Unterschiede zu erkennen", so Roth. Der Auftritt des SWR in den sozialen Medien sei daher besonders wichtig.

Geschichte mit regionalen Geschichten erzählen

Im Programm möchte der SWR in diesem Jahr verstärkt auf Formate setzen, die über das Erzählen von regionalen Geschichten überregionale, historische Ereignisse beleuchten. Ein Programmhighlight soll das Dokudrama "Stammheim - Zeit des Terrors" werden, das anlässlich des 50. Jahrestags der Stammheim-Prozesse das Gerichtsverfahren gegen die Führung der ersten Generation der RAF-Terroristinnen und Terroristen nacherzählt. Das Drama, das im Mai gesendet wird, rekonstruiert das Leben der RAF-Terroristen im siebten Stock der JVA in Stuttgart- Stammheim. Eine andere regionale Geschichte will der Podcast "Höllenrausch - der große Traum vom Nürburgring" erzählen. In sechs Folgen wird hier die Geschichte des Nürburgrings thematisiert, die als "Grüne Hölle" nicht nur für legendären Motorsport, sondern auch für einen bedeutenden Politskandal steht.

Im Herbst steht das 30-jährige Jubiläum des SWR3 New Pop Festival an. Für das ganze Jahr sind neue, informative Formate angekündigt. Der Sender will damit an die Lebenswelten des Publikums anknüpfen.