SWR schreibt "Hans Bausch Mediapreis" aus

Bis zum Ende des Jahres gibt es die Möglichkeit, sich für den Hans Bausch Mediapreis des Südwestrundfunks (SWR) zu bewerben. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis für gesellschaftliche Verantwortung in digitalen Öffentlichkeiten will nach eigenen Angaben "exzellenter Forschung, die die aktuelle Medienentwicklung einordnet und bewertet, zu mehr Sichtbarkeit verhelfen", wie der SWR am Montag mitteilte. Mit Untersuchungen zur digitalen Ethik und den Auswirkungen der Digitalisierung sollen Debatten über den gesellschaftlichen Wandel und die Verantwortung von Medien angestoßen werden. Bei der Ausschreibung und Verleihung des Hans Bausch Mediapreises arbeitet der SWR mit dem Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen zusammen. Der Preis wird bei den Tübinger Medientagen im Mai 2022 verliehen.