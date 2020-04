Die baden-württembergische Kultusministerin Eisenmann hat am Mittwochabend verkündet, dass die Schulen im Land schrittweise wieder öffnen sollen. Es soll jedoch Ausnahmen für Risikogruppen geben.

Baden-Württemberg wird seine Schulen schrittweise "und stark eingeschränkt" ab dem 4. Mai öffnen. Das kündigt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) an. "Wir beginnen dabei mit den Schülerinnen und Schülern aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie den Abschlussklassen der beruflichen Schulen", teilt sie mit. In einem nächsten Schritt sollten die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren, "damit der Übergang auf die weiterführenden Schulen möglichst geordnet gestaltet werden kann." Ausnahmen soll es beispielsweise für Lehrer geben, die zur Risikogruppe gehören, diese würden bis auf Weiteres nicht an den Schulen unterrichten.

Nach den Angaben von Eisenmann hätten die Schulen nun ausreichend Zeit sich auf "die unabdingbaren Hygiene- und Abstandsregelungen vorzubereiten".

Bei den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Baden-Württemberg nach SWR-Informationen dem Vorschlag des Bundes zugestimmt, die Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai zu verlängern.

Geschäfte bis 800 Quadratmeter sollen wieder öffnen

Kontroversen gibt es darum, wie lange Kirchen noch geschlossen bleiben. Der Bund schlägt vor, dass Zusammenkünfte in Kirchen zunächst untersagt bleiben. Dagegen will Baden-Württemberg einen konkreten Zeitpunkt festlegen. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmeter sollen wieder öffnen können, wenn Hygienevorschriften erfüllt sind und der Zutritt gesteuert wird. Mit persönlicher Schutzausrüstung sollen ab 4. Mai auch Friseure ihren Betrieb wieder aufnehmen können.

Um die Infektionsrate durch das Coronavirus möglichst unter Kontrolle zu halten, gelten in Deutschland seit 23. März Kontaktbeschränkungen.