Am Mannheimer Hafen läuft seit Dienstagnachmittag ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Dort ist Gefahrgut ausgetreten. Anwohnerinner und Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Der SWR hat in einer Sondersendung über die Geschehnisse in Mannheim berichtet.