Tödlicher Unfall in Frankfurt am Main SUV erfasst mehrere Menschen auf Gehweg - Mann aus Ostalbkreis stirbt

Bei einem schweren Unfall in Frankfurt am Main ist am Samstag der Fahrer eines Sportgeländewagens von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Zwei Menschen wurden tödlich verletzt.