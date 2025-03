Am Donnerstagvormittag hat es in Freiburg geknallt. Die Dynamit-Spezialisten waren wieder am Werk: Das zweite von vier Windrädern auf dem Roßkopf ist gesprengt worden.

Auf dem Freiburger Roßkopf lichtet es sich: Nach der Sprengung des ersten Windrads Anfang März folgte nun das zweite. Am Donnerstag gegen 11:24 Uhr drückten die Sprengspezialisten auf den Knopf. Alles sei rund gelaufen - der etwa 80 Meter hohe Betonturm sei "spitze gelandet", heißt es vom Bauleiter. Jetzt stehen nur noch zwei Windräder auf dem Roßkopf. Rotorblätter und die sogenannte Gondel, also das Maschinenhaus, wurden vor der Sprengung schon heruntergehievt. Tagelang ragte nur noch ein rund 80 Meter hoher Betonturm aus dem Wald empor.

Windkraft: Generationenwechsel auf dem Roßkopf

Die Windkraft im Schwarzwald bekommt eine Frischzellenkur. "Repowering" nennt sich das Prinzip dahinter: Alte Windräder weichen modernen leistungsstärkeren Anlagen. Auf dem Roßkopf bedeutet das: aus vier werden zwei. Über 20 Jahre versorgten die vier Windräder rund 3.000 Freiburger Haushalte mit Strom. Doch nun sind die alten Anlagen in die Jahre gekommen. Die neue Generation von Windrädern steht bereits in den Startlöchern. Mit 230 Metern werden sie die alten um etwa 100 Meter überragen. Zum Vergleich: Der Stuttgarter Fernsehturm misst 217 Meter.

Die neuen Räder sind nicht nur höher, sondern auch leistungsfähiger. Sie sollen mehr als doppelt so viel Strom erzeugen und über 6.000 Haushalte in Freiburg versorgen, schätzt die Ökostromgruppe Freiburg. Auch südlich des Roßkopfgipfels seien drei weitere Windräder geplant, teilt die Stadt Freiburg mit. Eines davon soll bereits genehmigt sein. Für die beiden anderen rechnet der Betreiber, die Freiburger Ökostromgruppe, noch in diesem Jahr mit einer Genehmigung. Zukünftig sollen sich also fünf Räder am Roßkopf drehen.

Windkraft auf dem Roßkopf in Zahlen Über 20 Jahre lang liefen die vier Windräder auf dem Roßkopf. Ihre Rotorblätter drehten sich insgesamt rund 514.905 Stunden, berichtet die regiowind Freiburg GmbH. Das entspricht mehr als 167 Millionen Kilowattstunden Strom. Die zwei neuen Anlagen sollen jährlich bis zu 20 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Bei einer Laufzeit von etwa 20 Jahren wären das rund 400 Kilowattstunden Strom.

Am 7. März ist das erste von insgesamt vier Windrädern gesprengt worden:

Neue Windräder werden 2025 gebaut

Noch stehen zwei Windräder auf dem Roßkopf, doch auch sie sollen bis Herbst verschwinden. Bei der Sprengung entstehen jedes Mal viele Trümmer. Der Betonturm lässt sich recyceln: Der Stahl wird eingeschmolzen, der Beton zerkleinert und in diesem Fall als Unterbau für den Kran genutzt, mit dem die neuen Windräder errichten werden soll. Im Frühling nächsten Jahres soll der Bau der neuen Windräder starten.

Die Regiowind GmbH & Co. Freiburg KG, bestehend aus 474 Bürgern, übernimmt das Projekt. Ihr Ziel: den Ausbau der Windenergie in der Region Freiburg. Die Regiowind Verwaltungs-GmbH, eine Tochter der Ökostrom Erzeugung Freiburg GmbH und der Badenova Wärmeplus, führt die Geschäfte. Die Projektleitung liegt bei der Ökostromgruppe Freiburg.

Beim Schauinsland: Höchste Windräder im Schwarzwald

Auch auf der Holzschlägermatte auf dem Schauinsland (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) stehen alle Zeichen auf "Repowering". 2023 und 2024 sprengte man dort jeweils ein Windrad. Die beiden Anlagen liefen 21 Jahre und erzeugten insgesamt etwa 99 Millionen Kilowattstunden Strom.

Neue Windräder an einem neuen Standort: Auf dem rund 880 Meter hohen Taubenkopf, nahe der Holzschlägermatte, sind zwei neue Anlagen bereits ans Netz gegangen. Mit 230 Metern Höhe sind die Windräder nach Betreiberangaben bisher die höchsten im Schwarzwald.

Die Nachbarn der Schauinslandbahn liefern die Power: Die Freiburger Verkehrs AG erhält rund zehn Prozent des erzeugten Stroms der neuen Windräder auf dem Taubenkopf. Ökostromgruppe Freiburg, Fotograf: Cinestyle|FPV

Lokaler Ökostrom, der gleichzeitig nachhaltige Mobilität antreibt - eine Win-Win-Situation für Umwelt und Stadt und ein innovativer Ansatz, der perfekt zu Freiburg passt.

Ein Teil ihres Stroms, rund zwei Millionen Kilowattstunden jährlich, versorgt die Freiburger Verkehrs AG (VAG). Das deckt etwa zehn Prozent des gesamten Strombedarfs der VAG, so die Betreiberin, die Ökostromgruppe, in einer Mitteilung. Am Montag (24. März) wurde der Vertrag zwischen der VAG und der Ökostromgruppe offiziell gefeiert. Mit dabei waren auch Vertreter aus dem Freiburger Rathaus.