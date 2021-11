per Mail teilen

Im Landkreis Emmendingen wird es in Kürze einen zweiten zentralen Impfstützpunkt für Corona-Impfungen geben. Nach Kenzingen hat nun die Stadt Waldkirch angeboten, in der Stadthalle Räume für einen Kreisimpfstützpunkt zur Verfügung zu stellen. Der Landkreis wird kurzfristig eigenes Personal für beide Impfstützpunkte einstellen. Dort soll von Montag bis Samstag täglich vier Stunden geimpft werden. Das Landratsamt informiert in den nächsten Tagen über die Öffnungszeiten und weitere Details.