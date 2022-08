Drehbares Solarhaus aus Freiburg wird Kulturdenkmal

Das erste Plusenergiehaus der Welt in Freiburg, das Heliotrop, trägt jetzt den Titei "innovatives Kulturdenkmal". Und noch eine weitere Anlage in Südbaden kann sich nun mit dem Titel schmücken.

Das sogenannte Heliotrop in Freiburg im Breisgau ist eines der drei neuen Kulturdenkmäler in Baden-Württemberg. Das hat das Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart bekannt gegeben. Das Besondere: Das Haus dreht sich mit der Sonne. An heißen Tagen wendet es sich von der Sonne weg und an kalten zur Sonne hin.

Heliotrop Freiburg ist das erste Plusenergiehaus der Welt

Der Solarpionier Rolf Disch entwarf das Haus in den 90er Jahren und zog anschließend mit seiner Familie dort ein. 1994 erbaut, ist es das erste Plusenergiehaus der Welt und war zur damaligen Zeit revolutionär. Das Heliotrop zeige, dass es eine ökologische Antwort gebe auf die fossilen Energieressourcen, Kohle, Erdöl und Erdgas, so das Landesamt für Denkmalpflege.

Heliotrop Freiburg Rolf Disch (Quelle: Rolf Disch Solar Architektur)

Komposttoilette spart Energie im Solarhaus

Das Holzhaus ist maximal isoliert – Energie geht dadurch kaum verloren. Hinzu kommt, dass das Haus einseitig verglast ist. Dadurch entsteht eine Art Treibhauseffekt. Mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach wird elektrische Energie gewonnen. Außerdem wird unter anderem durch die Komposttoilette Wasser gespart. Auch das Regenwasser wird genutzt. Eine Schilfkläranlage reinigt das Abwasser. So produziert das Haus viel mehr Energie als es selbst braucht.

Weiteres Kulturdenkmal: Der erste Skilift der Welt in Eisenbach

Er war der erste patentierte Skilift weltweit: Der Schlepptlift bei Eisenbach (Landkreis Breisgau Hochschwarzwald) zwischen Titisee-Neustadt und Villingen-Schwenningen. Robert Winterhalder, der Wirt des dortigen Gasthofs Schneckenhof, erbaute 1906 den Skilift. Er ist insgesamt 280 Meter lang. Winterhalder nannte seine Anlage kryptisch eine "Verrichtung zum Aufziehen von Schneeschuhläufern, Rodlern auf Berghänge".

Hütte im Schollachtal, in der die technischen Anlagen der Talstation des Skilifts heute noch in Teilen vorhanden sind Quelle: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart/Bild: J. McMillan)

Vorbild für Skilifte weltweit

Lange Zeit war die Anlage Vorbild für Schlepplifte in Skigebieten auf der ganzen Welt. Damit komme dem Gasthof eine Pionierrolle in der Entwicklung des Wintersports zu, so das Landesamt für Denkmalpflege.

"Der Schneckenhof mit seinem Skilift ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die Anfänge des Fremdenverkehrs vor dem Ersten Weltkrieg im Hochschwarzwald."

Auch zeige der Skilift den Erfindungsreichtum in der Region. Durch die Uhrmacher-Tradition hätten die Menschen auch das notwendige Know-how für solche Erfindungen gehabt, so das Landesamt.