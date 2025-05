In Lahr hat die Polizei am Mittwoch zweit Tote gefunden. Die Nachbarn hatten zuvor Knallgeräusche aus einer Wohnung gehört.

In einer Wohnung in Lahr (Ortenaukreis) sind zwei Leichen gefunden worden. Es handelt sich nach Polizeiangaben um eine 37-jährige Frau und ihren 30 Jahre alten Ex-Partner. Zuvor hatten Nachbarn am Mittwochabend Knallgeräusche aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gehört und die Polizei verständigt.

Pistole in der Nähe des Mannes gefunden

Die Beamten fanden "in unmittelbarer Nähe" zur Leiche des Mannes eine Pistole. Nach ersten Einschätzungen der Kriminalbeamten gebe es keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen. Die Ermittlungen laufen. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekannt.