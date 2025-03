Zwei tote Babys in einem Haus im Markgräflerland

In einer Gemeinde im Markgräflerland bei Freiburg hat die Polizei zwei Babyleichen gefunden. Woran sie starben, wird untersucht.

Die Polizei hat in einem Haus in einer Gemeinde im Markgräflerland die Leichen zweier Säuglinge entdeckt. Das Polizeipräsidium Freiburg teilte dies am Dienstag mit. Bereits Anfang März erhielt die Polizei einen Hinweis auf den Fund einer Babyleiche. Die mutmaßliche Mutter des Kindes gab zu, dass es sich um ihr Kind handelt. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen fand die Polizei in dem Haus einen zweiten toten Säugling.