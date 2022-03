Zwei Schwerverletzte bei Kran-Unfall im Sägewerk Buchenbach

Im Sägewerk in Buchenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat es am Donnerstag einen schweren Arbeitsunfall gegeben. In der Folge ist die Durchfahrt zum Thurner aktuell gesperrt.

Am späten Donnerstagnachmittag sind zwei Mitarbeiter des Sägewerks in Buchenbach mit einem Kran verunglückt. Die Männer wurden bei dem Arbeitsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ersten Ermittlungen zufolge war gegen 17:30 Uhr ein Teil des Lade- und Förderkrans in dem Sägewerk abgebrochen. Laut Rotem Kreuz mussten die Mitarbeiter aus der Krankabine befreit werden. Bei der Rettung war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Schwerer Arbeitsunfall im Sägewerk in Buchenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) DRK Matthias Reinbold

Auch die Höllentalumfahrung über die L128 ist gesperrt

Weil die Statik des Krans noch geprüft werden muss, ist die Ortsdurchfahrt von Buchenbach (L128) und somit die aktuelle Umfahrung des Höllentals derzeit noch gesperrt. Ein Gutachter untersucht nun, ob der große Kran auf die Straße stürzen könnte und abmontiert werden muss, sagte ein Polizeisprecher. Die Sperrung dauert noch bis mindestens zum Nachmittag.

Die Strecke dient eigentlich gerade als Umleitung für die B31 durch das Höllental, die wegen der Gefahr des Felsbruchs aktuell nicht befahrbar ist. Am Mittag sollen dort zwei Felsen gesprengt werden. Der Verkehr wird nun bei Kirchzarten ausgeleitet. Autofahrer müssen deshalb über Stegen und St. Peter ausweichen, Lkw sollen das Höllental weiträumig umfahren. Der Verkehr in Richtung Donaueschingen staute sich im Berufsverkehr am Freitagmorgen bis zum Kappler Tunnel in Freiburg.