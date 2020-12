Bei einem Unfall in der Nähe von Waldshut-Tiengen ist am Vormittag eine 40-jährige Autofahrerin getötet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen prallte sie mit einem entgegenkommenden LKW zusammen und starb noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Auch auf der B 462 bei Rottweil ist am Morgen ein Autofahrer bei einem Unfall gestorben: Der 60-Jährige kam laut Polizei von der Straße ab, durchfuhr einen angrenzenden Garten und kam erst nach hundert Metern zum Stehen. Auch er verstarb noch am Unfallort.