Nach Messerangriff auf Mann in Freiburg: Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Es ist unklar, wie viele Männer Mitte Februar auf einen 20-jährigen Mann eingestochen hatten. Zwei Tatverdächtige sitzen laut Polizei jetzt aber in Untersuchungshaft.

Der Stühlinger Kirchplatz in Freiburg wird abends zu einem Hotspot für Kriminalität. Auf seiner großen Rasenfläche sollen Mitte Februar mehrere Männer einen 20-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Wie die Polizei jetzt bekannt gab, sitzen zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Tatverdächtige Männer sind polizeibekannt

Die jungen Männer sind 22 und 24 Jahre alt. Beide sind polizeibekannt. Den genauen Tatvorwurf konnte ein Sprecher zunächst nicht benennen. Der junge Mann sei allerdings kein Zufallsopfer gewesen, so die Polizei.

Nach früheren Angaben sollen insgesamt drei Männer den 20-Jährigen am 15. Februar schwer verletzt haben und danach geflohen sein. Schon eine Stunde vor diesem Angriff soll es am Stühlinger Kirchplatz einen Streit zwischen mehreren Menschen gegeben haben. Sowohl die beiden Festgenommenen als auch der 20-Jährige sollen daran beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.