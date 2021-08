per Mail teilen

Ein Autohändler in Villingen-Schwenningen hat am Montag einen mit Cannabis gefüllten Rucksack gefunden. Der Rucksack war an einem LKW auf dem Abstellgelände deponiert. Der Autohändler alarmierte die Polizei, die weitere Tüten mit insgesamt rund zwei Kilo Cannabis im Wert von 15.000 Euro sicherstellte. Unklar ist noch, woher die Drogen stammen.