Zwei Jugendliche nach Bränden festgenommen

Nach drei Bränden am Dienstag in Offenburg hat die Polizei zwei 15- und 16-jährige Jugendliche vorläufig festgenommen. Sie haben möglicherweise alle drei Feuer gelegt. Zuerst hatte um 10 Uhr in einem Waldgebiet neben einer Hütte ein Mülleimer gebrannt. Wanderer konnten das Feuer löschen. Nur 20 Minuten später meldeten andere Wanderer etwas entfernt eine brennende Hütte. Hier kam es zum Feuerwehreinsatz. Bäume standen ebenfalls schon in Flammen, die Wehrleute konnten Schlimmeres verhindern. Am späten Abend brannt dann noch ein Bauwagen. Laut Polizei konnten kurz danach direkt in der Nähe des Bauwagens die beiden 15- und 16-jährigen Jugendlichen gefasst werden. Jetzt wird geprüft, ob sie nur den Bauwagen angezündet haben oder für alle drei Feuer verantwortlich sind.