Gefahrgut-Unfall auf der A98 bei Lörrach: Bei den Rettungsarbeiten sind am Donnerstag zehn Feuerwehrleute verletzt worden, zwei davon schwer. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Auf der A98 bei Lörrach sind am Donnerstagabend zwei Lastwagen zusammengeprallt. Einer der Lastwagen hatte chemische Stoffe geladen. Bei den Rettungsarbeiten verletzten sich zehn Feuerwehrleute. Zwei von ihnen haben schwere Verätzungen an der Haut erlitten. Die A98 ist noch voll gesperrt.

Transporter mit Gefahrgut in Unfall verwickelt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend zwischen den Anschlussstellen Lörrach-Ost und Lörrach-Mitte. Zwei Lastwagen stießen zusammen, wobei das Fahrerhaus eines Lastwagens umkippte. Der Anhänger des umgekippten Fahrzeugs verkeilte sich mit dem anderen Lastwagen. Einer der Lastwagen hatte chemische Stoffe an Bord, darunter Druckerfarben und Calciumhydroxid, das in Putzmitteln und Seife verwendet wird. Der Fahrer des Gefahrguttransports wurde leicht verletzt. Neben den beiden Lastwagen waren fünf weitere Autos in den Unfall verwickelt.

Vollsperrung auf A98 in Lörrach

Die Autobahn bleibt weiterhin gesperrt, weil die Bergungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Dadurch bildete sich ein Stau von zwei Kilometern.