Brände mit hohen Sachschäden in Furtwangen und Gengenbach

In Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat in der Nacht auf Samstag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei brannte es auf einem Balkon im zweiten Stock. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes verhindern, jedoch wurden Glutnester im Dachstuhl entdeckt. Für die Löscharbeiten musste das Dach des Hauses geöffnet werden. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Fünf Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Brand eines Einfamilienhauses in Gengenbach In Gengenbach (Ortenaukreis) haben brennende Gartenmöbel am Freitagabend einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Laut Polizei sollen die Gartenmöbel auf der Terrasse eines Einfamilienhauses Feuer gefangen haben. Das Feuer hat sich dann auf das Dach des Hauses ausgeweitet, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist derzeit unklar, Ermittlungen hierzu sind im Gange, so die Polizei.