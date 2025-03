In einer Gemeinde im Markgräflerland bei Freiburg hat die Polizei zwei Babyleichen gefunden. Woran sie starben, wird untersucht.

Die Polizei hat in einem Haus in einer Gemeinde im Markgräflerland die Leichen zweier Säuglinge entdeckt. Das Polizeipräsidium Freiburg teilte dies am Dienstag mit. Bereits Anfang März erhielt die Polizei einen Hinweis auf den Fund einer Babyleiche. Die mutmaßliche Mutter des Kindes gab zu, dass es sich um ihr Kind handelt. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen fand die Polizei in dem Haus einen zweiten toten Säugling.

Säuglinge offenbar schon länger tot

Das Ergebnis der DNA-Analyse zur Bestätigung der Mutterschaft steht in beiden Fällen noch aus. Man nimmt an, dass die Leichen aufgrund ihres Zustands schon länger dort lagen. Die Ermittlungen zur Todesursache beider Säuglinge dauern an. Gegen die Frau, laut Polizei eine Heranwachsende, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Informationen wollte die Polizei am Dienstag nicht bekanntgeben.

Totes Baby zuletzt im Kreis Lörrach gefunden

Der Fall im Markgräflerland erinnert an den grausigen Fund im Februar im Kreis Lörrach. Im Steinener Ortsteil Hüsingen (Kreis Lörrach) entdeckte eine Spaziergängerin ein totes Baby auf einer Wiese. Die Polizei suchte wochenlang nach den Eltern des Kindes. Schließlich meldete sich die Mutter des Säuglings. Die Behörden leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdelikts gegen die minderjährige Mutter ein.