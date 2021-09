BW fördert neue Blasmusikakademie mit neun Millionen Euro

per Mail teilen

Das Land Baden-Württemberg fördert den Neubau der Musikakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände mit neun Millionen Euro. Das Geld für das rund 20 Millionen Euro teure Projekt in Staufen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sei "Ausdruck der großen Wertschätzung der Amateurmusik", sagte die Staatssekretärin des Kunstministeriums, Petra Olschowski (Grüne), am Freitag bei der Übergabe des Förderbescheids. Die Landesregierung hatte zuletzt auch den Bau eines Anfang September eröffneten Musikzentrums für den baden-württembergischen Blasmusikverband in Plochingen mit 11,8 Millionen Euro gefördert. Die Zuschüsse von insgesamt mehr als 20 Millionen Euro hatten die beiden Verbände bereits vor Jahren beantragt. Die beiden Neubauten sollen demnach den Fortbestand ihrer Jugend- und Ausbildungsarbeit sichern.