Seit Beginn des Jahres 2021 gehören die bisherigen Départements Unter- und Oberelsass zusammen. Das bedeutet viel in der Region, in der die Elsässer immer um ihre Identität gekämpft haben.

Ein historischer Moment für das Elsass: Fréderic Bierry ist zu Jahresbeginn zum ersten Präsident des neuen Départements Alsace gewählt worden. Es entsteht aus dem Zusammenschluss der bisherigen Départements Unter- und Oberelsass. Für mehr Eigenständigkeit hatten viele immer wieder heftig protestiert, nachdem das Elsass 2016 in der Großregion Grand Est aufgegangen war.

Interessen gegenüber Deutschland vertreten

Im neuen Département, das sich "Collectivite européenne d‘Alsace" nennt, sollen die Elsässer ihre Interessen bei Zweisprachigkeit, Tourismus, Verkehr und in der Zusammenarbeit mit dem benachbarten Deutschland besser vertreten können, als es in der Großregion zuletzt möglich war.

Dazu sagte Josha Frey, Präsident des Oberrheinrates: "Wir erwarten durch die Kompetenzverlagerung schon ein Stück weit eine Verbesserung der Zusammenarbeit." Er zählte Straßenplanung und Raumplanung und ergänzte: "Diese Dezentralisierung in Frankreich kommt uns hier an der Grenze wirklich zugute.“

Einsatz für das Elsass in der Hauptstadt

Die Elsässerin Brigitte Klinkert hat in Paris maßgeblich daran mitgewirkt, dass die Region ihr Interesse an mehr Eigenständigkeit trotz großer Widerstände durchsetzen konnte. Mit Fréderic Bierry an der Spitze spricht das Elsass nun mit einer Stimme.