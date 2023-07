Aufgabe von Georg Gänswein in Freiburg soll in kommenden Tagen geklärt werden

In den kommenden Tagen soll die Zukunft des langjährigen Papstsekretärs Erzbischof Georg Gänswein geklärt werden. Seit Anfang Juli ist der 66-Jährige zurück in Freiburg.

Die künftige Aufgabe des ehemaligen Privatsekretärs von Papst Benedikt XVI., Erzbischof Georg Gänswein, soll sich in den kommenden Tagen bei einem Gespräch mit dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger entscheiden. Das sagte der 66-Jährige einer italienischen Zeitung. "Ich muss erst noch herausfinden, was ich machen werde", so Gänswein. Daher werde dies auch Thema mit Burger sein.

Gänswein in Freiburg "eine Nervensäge"

Im Moment stehe er sperrig im Weg herum und sei in diesem Sinne "eine Nervensäge", wird Gänswein in der Tageszeitung "Corriere della Sera" zitiert. Er betonte erneut, dass er versprochen habe, zu schweigen und zu gehorchen. Er fühle sich jedoch trotzdem wohl in Freiburg.

"Dies ist ein schöner Ort, ich habe hier vor 40 Jahren studiert, hier lebt man gut."

Papst Benedikt XVI. und sein damaliger Privatsekretär Georg Gänswein beim Papstbesuch in Freiburg im September 2011. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Patrick Seeger

Gänswein seit Juli zurück in Freiburg

Gänswein ist seit 7. Juli wieder in Freiburg, wo er vor rund 40 Jahren Theologie studierte. Papst Franziskus hatte den 66-Jährigen aus dem Vatikan zurück in sein Heimatbistum geschickt. Das Verhältnis zwischen dem heutigen Papst und Gänswein gilt seit vielen Jahren als belastet, weil sich Benedikt XVI. nach seinem Rücktritt häufig in kirchenpolitischen Fragen zu Wort meldete und den Kurs des Nachfolgers kritisierte. Dahinter vermuteten Beobachter den Einfluss Gänsweins, was dieser zurückwies.

Gänswein war bereits seit 2020 dauerhaft von seinem Amt als Präfekt des Päpstlichen Hauses beurlaubt. Im Vatikan hatte er nach dem Tod des früheren Papstes Benedikt XVI. an Silvester 2022 keine offizielle Funktion mehr.

Gänswein-Buch über Benedikt XVI. sorgte für Empörung

Zuletzt sorgte Gänsweins Buch "Nichts als die Wahrheit" international für Schlagzeilen und Diskussionen. Es enthält Details über Konflikte zwischen Papst Franziskus und seinem Vorgänger Benedikt XVI. Im Vatikan sorgte das Buch für Unverständnis und Empörung.

In Freiburg entsteht nun eine ungewöhnliche Situation mit zwei Erzbischöfen: Stephan Burger als Chef des Erzbistums und Gänswein als Rom-Rückkehrer. Beide wohnen rund zwei Minuten Fußweg voneinander entfernt in der Freiburger Altstadt, unweit des Freiburger Münsters. Gänswein bezieht vorerst eine Wohnung im Priesterseminar, der Ausbildungs- und Wohnstätte angehender Priester.