Stadt will Zuschüsse für Echte Helden Arena erhöhen

Die Freiburger Eishockeyprofis können weiterhin in der Echte Helden Arena spielen. Der Betrieb der Halle soll bis zum Ende des Jahrzehnts verlängert werden. Parallel dazu plant die Stadtverwaltung eine neue Eissporthalle in der Nähe der Neuen Messe. Um die Zukunft des Eissports zu sichern, will die Stadt ihren Zuschuss für die baufällige Halle deutlich erhöhen. Im Schnitt verdoppelt er sich auf knapp eine Million Euro pro Jahr. Die Statik der Halle soll durch Sensoren ständig geprüft werden. Parallel dazu plant die Stadtverwaltung eine neue Eisporthalle in der Nähe der Neuen Messe. Ob das eine Breitensporthalle oder eine Profihalle wird, hängt davon ab, ob der EHC es schafft 25 Prozent Eigenanteil an dem 55 Millionen Euro teuren Projekt zu stemmen. Der Gemeinderat befasst sich am 5. April mit den Plänen.