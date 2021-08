Was passiert mit der großen Gaskugel in Freiburg? Das wollen Architekturstudenten aus Stuttgart beantworten. Sie haben Entwürfe vorgelegt. Der Bürgerverein vor Ort hat aber eine ganz eigene Meinung.

Wer von der A5 von Westen nach Freiburg fährt, der sieht sie: Die Gaskugel. Früher mit rund 120.000 Kubikmeter Gas gefüllt, seit 2019 außer Betrieb und mittlerweile offiziell unter Denkmalschutz. Die große Frage ist nun: Was soll man mit der Kugel machen? Vier Architekturstudenten aus Stuttgart haben zum Teil sehr futuristische Entwürfe erarbeitet, die aktuell in einer Ausstellung zu sehen sind. Wie realistisch sind diese Entwürfe? Und welche Visionen haben die Menschen im Freiburger Westen selbst? SWR-Reporter Robert Wolf hat beim dortigen Bürgerverein nachgefragt. Ausstellung: Dark Side of the Moon, bis 15.10.2020 Mit Entwürfen von Julian Kessler, Lukas Tritschler, Markus Kienzler und Ronny Alber. Stadtteiltreff Betzenhausen-Bischofslinde, Am Bischofskreuz 4, Freiburg geöffnet Mo. 10 - 13 Uhr, Di. 14 - 18 Uhr, Do. 9 - 12 Uhr und nach Vereinbarung unter Tel. 0761 / 89758315