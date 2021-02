per Mail teilen

In einer Sondersitzung hat der Lörracher Gemeinderat am Abend zwei Beratungsbüros beauftragt, einen Geschäftsführer und ein neues Konzept für den Burghof zu finden. Die Stadt und Burghof-Geschäftsführer Markus Muffler haben sich mit Wirkung zum 31. März im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Die beiden Beratungsbüros sollen ein Zukunftsszenarien für Lörrachs Kultur- und Veranstaltungszentrum entwickeln: Wer soll den Burghof künftig führen und wohin? Welche Schwerpunkte werden gesetzt, und was darf es kosten? Über den städtischen Zuschuss für den Burghof, der pro Jahr 1,5 Millionen Euro beträgt, hatte die Stadt und der scheidende Geschäftsführer zuletzt gestritten. Vorangegangen war eine politische Diskussion über die musikalische Ausrichtung des STIMMEN-Festivals, das von der Burghof GmbH veranstaltet wird. Bis zum Sommer sollen die Ergebnisse der Beratungsbüros vorliegen.