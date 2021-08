per Mail teilen

Im Tarifstreit mit der Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL zum Streik aufgerufen. Auch in Südbaden gibt es nur eingeschränkten Bahnverkehr.

Bahnreisende müssen sich in den nächsten Tagen auf Verzögerungen wegen des bundesweiten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL einstellen. Seit zwei Uhr in der Nacht führt der Streik zu Verspätungen und Zugausfällen im Fern- und Nahverkehr. Auch Südbaden ist betroffen.

Verunsicherung bei Reisenden am Freiburger Hauptbahnhof

Mittwoch früh um kurz nach sieben Uhr warten am Freiburger Hauptbahnhof viele Reisende mit Kindern auf den ICE von Zürich nach Hamburg. Am Bahnsteig stehen Serviceangestellte der Bahn, um sie zu informieren. Allerdings bleibt vieles unklar: Wie geht es weiter? Welche Züge fahren? Die Reisenden reagieren auf den GDL-Streik größtenteils mit Verständnis. Dennoch sind sie auch nervös, weil damit zu rechnen ist, dass die wenigen Züge, die fahren, vollbesetzt sind. Auch zwei Frauen, die mit ihren Kindern in eine Mutter-Kind-Klinik wollen, sind besorgt. Zwar gibt es einen Ersatzzug, aber sie befürchten, bis Hamburg stehen zu müssen.

"Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich nicht wusste, was auf uns zu kommt. Geholfen wurde uns jetzt auch nicht wirklich. Also ich habe Herzrasen!

Deutsche Bahn verweist auf Hotline und Internet

Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverbands "Pro Bahn" rät angesichts der Streiks, die nächsten zwei Tage auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Dies empfiehlt auch die Deutsche Bahn. Mit Blick auf die Corona-Pandemie ruft der Konzern ferner zur Rücksichtnahme in den vollen Zügen auf. Ansonsten wird auf die kostenfreie Sonderhotline (08000 996633) oder die Internetseite der Bahn (Bahn.de) verwiesen. Dort können Reisende aktuelle Informationen zum Fahrplan erhalten.

In Freiburg fährt nur jeder vierte Fernzug

Ein Blick auf den Fahrplan zeigt: Vom Freiburger Hauptbahnhof aus fährt nur jeder vierte Fernzug. Und auch der Regionalverkehr ist stark eingeschränkt. Informationen gibt es laut Bahn an den Bahnhöfen und im Internet. Die Bahn hat angekündigt, sich entgegenkommend zu zeigen, wenn Reisende bereits gezahlte Tickets zurückgeben wollen. Der Streik soll in der Nacht auf Freitag enden.

