Auf der Hochrheinstrecke fallen zwischen Waldshut, Erzingen und Stühlingen für zwei Wochen Züge aus. Die digitale Reiseauskunft der Bahn informiert darüber allerdings erst später.

Böse Überraschung für Fahrgäste der Hochrheinbahn? Vom 05.05.2025 bis 18.05.2025 fallen die Züge zwischen Waldshut und Erzingen aus. Auch die Strecke von Waldshut nach Stühlingen ist betroffen. Die digitale Reiseauskunft der Bahn zeigt davon auf ihrer App noch nichts. Die Änderungen werden nach Angaben der Bahn erst einen Tag später, am 06.05.2025, ins digitale System eingespeist.

Digitale Informationen kommt verspätet

Ein Specher der Bahn erklärt das gegenüber dem SWR mit dem komplexen System der internationalen Fahrpläne. Sperrungen würden nicht stündlich, sondern an bestimmten Stichtagen ins System eingespeist. Heißt: Wer auf der digitalen Fahrplanauskunft der Bahn nach seiner Verbindung sucht, erfährt auf den ersten Blick nichts von dem Schienenersatzverkehr. Erst wenn man weiter auf die Details der Zugverbindung klickt, steht dort, dass der Zug ausfällt. Für alle, die am Montag mit der Bahn zur Arbeit oder zu Schule wollen, heißt es: genau hinschauen und mehr Zeit einplanen.

Bahnersatzverkehr hält nicht am Bahnhof

Hinzu kommt, dass der Schienenersatzverkehr nicht die gleichen Wege nimmt: In Tiengen hält der Bus nicht am Bahnhof, sondern in der Stadtmitte. Auf der digitalen Bahn-App steht der Ersatzverkehr noch nicht. Die Fahrpläne der Schienen-Ersatzbusse können nur über die Internetseite der Bahn abgerufen werden.