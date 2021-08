per Mail teilen

Am Montag ist eine Maschine der Schweizer Fluggesellschaft Swiss nach Taschkent (Usbekistan) geflogen. Sie unterstützt die Evakuierung aus Afghanistan.

Ursprünglich war der Flug für Samstag geplant gewesen. Er musste aber wegen der brisanten Lage am Flughafen in Kabul und dessen vorübergehender Schließung kurzfristig verschoben werden. Im Auftrag des Schweizer Außenministeriums soll die Luftbrücke zur Evakuierung von Menschen aus Afghanistan unterstützt werden.

Menschen mit Bezug zu Schweizer Organisationen evakuiert

Bislang konnten rund 100 Personen mit Bezug zu Schweizer Hilfsorganisationen aus Kabul ausgeflogen werden. Die Maschine der Swiss ist mit insgesamt 300 Sitzplätzen ausgestattet und soll bereits nach Taschkent evakuierte Menschen von dort in die Schweiz ausfliegen.

Schweizer Ärzte und Bundespolizisten sind mit an Bord

Mit an Bord sind zwei Ärzte, die auf dem Rückflug im Notfall medizinisch Hilfe leisten können. Acht Mitarbeiter der Schweizer Bundespolizei werden für die Sicherheit an Bord zuständig sein, hieß es in einer Mitteilung weiter.