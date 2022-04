Lieferengpässe: Zu wenig Gelbe Säcke in Freiburg und im Ortenaukreis

per Mail teilen

Gelbe Säcke sind Mangelware. In Freiburg werden sie seit längerem nur noch vereinzelt ausgegeben. Warum bekommt ein Haushalt nur noch eine Rolle?

Der Gelbe Sack ist sehr begehrt, aber nicht immer in großer Stückzahl verfügbar. So auch in einem Freiburger Supermarkt, sagt Melanie Patschke, stellvertretende Filialleiterin: "Unsere Bestellungen sind immer zwischen 25 und 30 Kartons. Wir kriegen eigentlich immer nur fünf Kartons."

Globaler Rohstoffmangel

Das liegt an Lieferproblemen, die sich zuerst bei der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF) bemerkbar machen. Die ASF verteilt die leeren Säcke und sammelt die vollen ein. Aber seit Mitte 2021 gibt es Engpässe. "Das hat globale Hintergründe die Rohstoffmärkte insgesamt betreffen aber auch im Kunststoff produzierenden Bereich angekommen sind", sagt Peter Krause von der ASF.

Haben die Engpässe auch Vorteile?

Dass die Gelben Säcke knapp sind, kann auch etwas Gutes haben, meint Krause. Häufig seien die Säcke nur zur Hälfte mit Verpackungsmüll befüllt. Das könnte sich nach und nach ändern.

Lieferschwierigkeiten auch in der Ortenau

Gestiegene Energiekosten und unterbrochene Lieferketten sorgen auch für Engpässe im Ortenaukreis. Jeder Haushalt bekommt - wie in Freiburg - vorerst nur eine Rolle der Müllsäcke. Wann es wieder mehr Gelbe Säcke gibt, ist unklar.