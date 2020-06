per Mail teilen

Bei den aktuellen Löhnen für Erntehelfer rentiert sich der Anbau von Kirschen oder Erdbeeren kaum noch, sagt der Landwirtschaftsverband. Die Folge: Die Zahl der Arbeiter sinkt.

Ohne die ausländischen Erntehelfer geht schon lange nichts mehr auf den deutschen Feldern. Doch die Erntehelfer kosten die Bauern immer mehr Geld: Aktuell sind es 9,19 Euro pro Stunde. Das ist der Mindestlohn – und der ist für die Bauern durch den Verkauf von Erdbeeren oder Spargel immer schwieriger zu refinanzieren. "Solange der Lebensmittel-Einzelhandel nicht bereit ist, hier entsprechende Erzeugerpreise zu bezahlen und einen immensen Preisdruck ausübt, haben wir ein großes Kostenproblem", sagt Michael Nödl vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband.

Die größte Gruppe der Erntehelfer stellen Rumänen und Polen. Sie verdienen in Deutschland fünfmal so viel wie in ihrer Heimat. Trotzdem werde es immer schwieriger, sie für den Knochenjob auf den deutschen Feldern zu gewinnen.