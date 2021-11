Lange Wartelisten für Schwimmkurse im Weiler "Laguna"

In Deutschland fehlen Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer. Die Wartelisten für Kinderkurse werden immer länger. Auch eine Schwimmschule in Weil am Rhein ist betroffen.

Die Dreijährigen in der "Entchengruppe" haben Glück. Sie haben einen Platz im Kinderschwimmkurs ergattert. In der Schwimmschule Rülke in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) muss man lange warten auf so einen Platz. Zwar besuchen jede Woche 700 Kinder die Schwimmkurse dort, aber 500 Namen stehen derzeit noch auf der Warteliste. Das Problem hat sich durch die Pandemie noch verstärkt, weil die Schwimmbäder während des Lockdowns lange Zeit geschlossen waren. So können die größeren Kinder noch nicht richtig schwimmen, und gleichzeitig kommen viele kleinere Anfänger hinzu.

"Wir hatten schon vor Corona lange Wartelisten. Die Kinder waren da vier, fünf und sechs Jahre alt. Jetzt sind sie sechs, sieben und acht Jahre alt und warten immer noch auf einen Platz."

Schwimmlehrerausbildung hinkt hinterher

Die Wartezeiten für Schwimmkurse sind ein bundesweites Phänomen, wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) berichtet. Sie rechnet damit, dass etwa eine Million Kinder in Deutschland betroffen sind. Auch der DLRG-Verein in Weil am Rhein könnte wesentlich mehr Ehrenamtliche für Kurse gebrauchen, sagt Vorstandsmitglied Stephan Böhringer. Mit Beginn der Pandemie musste der Verein die Schwimmlehrerausbildung quasi aussetzen, zwei Jahre gingen so verloren.

"Ich kann keine fertigen Schwimmlehrer irgendwo kaufen. Das Problem ist, dass ich wegen Corona zwei Jahre nicht ausbilden konnte. Und jetzt habe ich plötzlich acht Leute da, die aber alle auf dem Stand Null sind. Jetzt muss ich acht Leute gleichzeitig ausbilden und das dauert natürlich."

Die DLRG in Deutschland befürchtet, dass die Zahl der Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer deutlich ansteigt. Sie hat die Kommunen dazu aufgefordert, Hallen- und Freibäder kostenlos für Schwimmunterricht zur Verfügung zu stellen. Und auch die Bundesländer und der Bund müssten die Schwimmausbildung finanziell unterstützen, fordert die DLRG.